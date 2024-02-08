AFP: в парижских офисах Huawei прошли обыски

По данным агентства, причиной стали подозрения в нарушении профессиональной этики, включая взяточничество, превышение должностных полномочий и использование их в корыстных целях

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении китайской компании Huawei, в столичных офисах прошли обыски. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники.

По их информации, причиной начала расследования стали подозрения в нарушении профессиональной этики, включая взяточничество, превышение должностных полномочий и использование их в корыстных целях.

Подробностей о расследовании не приводится.

Штаб-квартира французского подразделения Huawei располагается в коммуне Булонь-Бийанкур в западном пригороде Парижа.