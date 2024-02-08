В МВФ заявили, что кризис в Красном море пока не отражается на всей мировой экономике

Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева отметила, что в связи с происходящим в Красном море значительно упали объемы перевозок грузов через Суэцкий канал, растут расходы на транспортировку товаров по морю и стоимость страхования

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что кризис в Красном море пока не отражается на мировой экономике в целом. Об этом сообщила в открытом онлайн-интервью газете The Washington Post директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Сейчас у этого есть последствия, но не масштаб, который бы существенно пустил под откос прогнозы роста мировой экономики. Воздействие [кризиса] в основном локализовано, больше всего оно ощущается в стране, полагающейся на доходы от Суэцкого канала, - в Египте, который теряет более $100 млн в месяц из-за происходящего. И, конечно, это (ситуация в Красном море - прим. ТАСС) добавляет немного давления на цены. Пока не до такой степени, чтобы я сказала, что прогнозы глобальной инфляции будут пересмотрены в сторону роста", - отметила Георгиева.

Она уточнила, что в связи с происходящим в Красном море значительно упали объемы перевозок грузов через Суэцкий канал, растут расходы на транспортировку товаров по морю и стоимость страхования. "Могу сказать следующее: по состоянию на январь текущего года по сравнению с январем прошлого года объем перевозок через Суэцкий канал сократился почти наполовину. Это означает, что суда проходят на 3,2 тыс. миль больше, что это добавляет к их рейсам 9 дней. И, как вы заметили, растет стоимость страховок", - подчеркнула глава МВФ.

Она добавила, что сложности есть и с транспортировкой грузов через Панамский канал. "Панамский канал тоже испытывает неприятности в связи с засухой", - сказала Георгиева.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, нанесли первые удары по объектам мятежников в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что эти действия были предприняты в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море. Страны Запада продолжают такие бомбардировки.