РФ и Иран обладают огромным потенциалом развития сотрудничества в некоторых областях

Речь идет, в частности, о сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, строительства

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия и Иран, несмотря на сильный рост товарооборота в последние годы, еще обладают огромным потенциалом дальнейшего развития сотрудничества и товарооборота в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, строительства и в других отраслях. Об этом сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на торжественном приеме по случаю 45-й годовщины Исламской революции в Иране.

"Я считаю, что у нас очень большой потенциал. Даже, несмотря на то, что мы значительно увеличиваем торговый оборот, а совместные инвестиционные проекты реализуются, этот потенциал не исчерпан практических во всех направлениях: в области энергетики, в области транспорта, в области совместной торговли, сельского хозяйства, геологоразведки, в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Более того, сегодня активно работают наши деловые сообщества, российско-иранский деловой совет (над развитием сотрудничества)", - отметил он.

Новак также отметил, что Россия рассчитывает, что подписанное в декабре 2023 года соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном существенно увеличит объем товарооборота между странами.

"Наш безусловный приоритет - дальнейшее последовательное увеличение объемов товарооборота. Этому будет способствовать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, которое было заключено в декабре прошлого года на полях заседания Высшей Евразийской экономической комиссии в Санкт- Петербурге", - добавил Новак.