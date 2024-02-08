Россия и Иран практически полностью перевели расчеты в национальные валюты

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что это позволяет не зависеть от тех, кто пытается помешать развитию экономик двух стран

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия и Иран практически полностью перевели расчеты между странами в национальные валюты и на собственные системы передачи банковских сообщений. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на торжественном приеме по случаю 45-й годовщины Исламской революции в Иране.

"Мы перешли практически полностью на расчеты в национальные валюты и передачу банковских сообщений в наши национальные (системы). Это позволяет нам не зависеть от тех, кто пытается помешать развитию наших экономик", - сказал он.

"У нас действительно очень много общего, работаем в двустороннем и многостороннем формате. Наши друзья иранские вошли в Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС. Здесь тоже огромный потенциал для развития сотрудничества и с Россией, и со всеми странами, кто входит в эти организации", - добавил Новак.

Вице-премьер в мае 2022 года сообщил, что Россия и Иран договорились переходить на максимально возможный уровень взаиморасчетов в национальных валютах. Новак отмечал, что страны обсуждают соединение платежных систем "Мир" и "Шетаб", а также работу национальных систем передачи финансовых сообщений.