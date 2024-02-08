РФ и Иран ведут переговоры по газовому хабу и освоению иранских месторождений

Межправкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран состоится 28 февраля в Тегеране

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российские и иранские компании в настоящее время ведут переговоры о создании газового хаба в Иране и освоении газовых месторождений, эти вопросы обсуждаются в том числе к предстоящей межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, которая состоится 28 февраля 2024 года в Тегеране. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер России Александр Новак на торжественном приеме по случаю 45-й годовщины Исламской революции в Иране.

"Работаем в этом направлении, наши компании взаимодействуют", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли на комиссии 28 февраля обсуждаться вопрос создания газового хаба, а также возможно ли там подписание соглашения о совместных газовых проектах.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи говорил, что страна определила с "Газпромом" совместные проекты на $40 млрд, финализирует переговоры и рассчитывает скоро перевести эти проекты в практическую плоскость.

Также ранее сообщалось, что Иран при участии России, Катара и Туркмении планирует создать газовый хаб в промышленном районе Ассалуйе, расположенном в провинции Бушер на северном берегу Персидского залива.

Новак в мае отмечал, что Россия и Иран в настоящее время обсуждают возможность создания электронной площадки торговли газом на юге Ирана. Для реализации данной идеи требуется привлечь партнеров и поставщиков, найти источники поставок, одним из которых может стать иранский газ, добываемый при участии российских компаний.