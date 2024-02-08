РФ ожидает роста товарооборота с Ираном после подписания соглашения о создании ЗСТ с ЕАЭС

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что дополнительный импульс сотрудничеству придаст очередное 17-е заседание постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое в скором будущем пройдет в Тегеране

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что подписанное в декабре прошлого года соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Ираном существенно увеличит объем товарооборота между странами. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на торжественном приеме по случаю 45-й годовщины Исламской революции в Иране.

"Наш безусловный приоритет - дальнейшее последовательное увеличение объемов товарооборота. Этому будет способствовать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, которое было заключено в декабре прошлого года на полях заседания Высшей Евразийской экономической комиссии в Санкт-Петербурге", - сказал он.

Новак отметил, что дополнительный импульс сотрудничеству придаст очередное 17-е заседание постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое в скором будущем пройдет в Тегеране.

"В рамках работы комиссии мы с сопредседателем комиссии с иранской стороны, министром нефти Ирана, моим другом, господином Джавадом Оуджи, уделяем особое внимание реализации крупных проектов, которые позволяют наращивать торгово-экономическое партнерство между нашими странами", - добавил он.