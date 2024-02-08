МВФ: бедные страны и Африка больше всего пострадают от фрагментации экономики

Директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева считает, что африканские страны предоставлены сами себе и они принимают плохие решения

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) убеждены в том, что от начавшейся в мире геополитической и экономической фрагментации пострадают больше всего наименее развитые государства и Африка. Об этом заявила в открытом онлайн-интервью газете The Washington Post директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Позвольте мне начать с фрагментации. Она уже с нами. <...> Мы также видим, что имеет место технологическое разъединение [Запада и Востока]. А это означает, что цена технологического прогресса вырастет, поскольку мы не делимся широко выгодами от открытий", - подчеркнула глава МВФ.

"Кто потеряет больше всего в мире, подвергшемся фрагментации? Бедные страны. И неимущее население в богатых странах", - отметила Георгиева. "Когда мы смотрим на уже имеющиеся последствия, мы видим, что части Африки из-за этой геополитической напряженности, экономической и политической фрагментации... Мы видим, что страны предоставлены сами себе и они принимают плохие решения", - сказала руководитель фонда. "В Африке за последние годы было 10 [государственных] переворотов или попыток переворотов", - добавила при этом Георгиева.

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат предупредила в декабре минувшего года, что мировая экономика стоит на пороге второй холодной войны, грозящей уничтожением достижений свободной торговли. По ее словам, мировой ВВП может потерять триллионы долларов в результате углубления фрагментации.