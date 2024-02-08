Кабмин одобрил поправки о налоговом вычете по НДФЛ для программы долгосрочных сбережений

Речь идет о вычете в пределах 400 тыс. рублей в год

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект поправок в Налоговый кодекс ко второму чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ в пределах 400 тыс. рублей в год для долгосрочных сбережений. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"На заседании правительства РФ одобрен проект поправок ко второму чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ (в пределах 400 тыс. руб. в год) для долгосрочных сбережений. Положения Налогового кодекса синхронизируются с положениями закона о негосударственных пенсионных фондах, в котором предусмотрено создание программы формирования долгосрочных сбережений (ПДС)", - сообщил Минфин.

Кроме того, как отметили в министерстве, предусмотрены дополнительные положения для упрощения процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан.

Также предусмотрена обязанность по представлению негосударственными пенсионными фондами в налоговые органы информации, связанной с заключением договоров долгосрочных сбережений, что позволит обеспечить контроль за предоставлением вычетов, добавили в Минфине.

"В случае принятия поправок налоговые вычеты будут уменьшать налогооблагаемые доходы, полученные с 1 января 2024 года, по договорам, заключенным начиная с 2024 года", - указали в министерстве.

Программа долгосрочных сбережений начала действие с 1 января. Она позволит гражданам в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.