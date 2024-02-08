Рябков: потенциал отношений РФ и Ирана только раскрывается, их ждет блестящее будущее

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что российская сторона очень ценит взаимодействие с Ираном в материальной сфере

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Потенциал российско-иранских связей еще нереализован полностью, у этих двусторонних отношений будет блестящее будущее. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на торжественном приеме по случаю 45-й годовщины Исламской революции.

"За последние годы наше взаимодействие в разных областях достигло новых высот. Это ко многому обязывает. Я уверен, что у наших отношений блестящее будущее. Их потенциал не просто нереализован, но мы только-только начинаем осознавать, сколько полезного мы можем делать совместно", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что российская сторона очень ценит взаимодействие с Ираном в материальной сфере. "Инфраструктура, промышленность, торговля, наращивание туризма, контакты между людьми, банковское сотрудничество - все это первоочередные задачи, которыми мы будем заниматься и которым мы уделяем значительное внимание", - добавил он.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в свою очередь отметил "доверительный диалог" двух стран. "Очень ценим координацию и в астанинском формате, где мы вместе с Ираном и Турцией являемся гарантами, по сути дела, прекращения боевых действий и гражданской войны в Сирии. Конечно, мы проводим постоянные консультации и по другим вопросам ближневосточной повестки дня. Сейчас и палестинская проблема вышла на передний край", - резюмировал дипломат.