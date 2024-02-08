Минфин США заявил, что запретит импорт некоторых видов непромышленных алмазов из РФ

Речь идет об алмазах массой 1 карат и более с 1 марта 2024 года и массой 0,5 карата и более с 1 сентября

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Американские власти запретят ввоз в страну непромышленных алмазов из РФ массой 1 карат и более с 1 марта 2024 года и массой 0,5 карата и более с 1 сентября, вне зависимости от того, были ли они обработаны где-либо еще. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

Как следует из документа, введенные ранее американской стороной ограничения "будут применяться к следующим категориям алмазов, которые были добыты, извлечены, произведены или изготовлены целиком или частично в РФ, вне зависимости от того, были ли такие алмазы значительным образом переработаны в другую продукцию за пределами РФ". Ограничения будут распространяться "с 1 марта 2024 года на непромышленные алмазы массой 1 карат или более" и "с 1 сентября 2024 года на непромышленные алмазы массой 0,5 карата или более".

В заявлении отмечается, что "в связи с этим импорт и ввоз в США <...> данных непромышленных алмазов запрещен", если только власти Соединенных Штатов не дадут специальное разрешение на это.

В управлении уточнили, что введение запретов "нацелено на выполнение обязательств, взятых на себя Группой семи в декабре 2023 года, по постепенному ограничению импорта алмазов, добытых или извлеченных в России".

В декабре 2023 года страны Группы семи (G7) объявили о введении ограничений на импорт добытых или обработанных в России алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта ограничения должны вступить в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах. В совместном заявлении по итогам виртуальной встречи лидеры стран G7 договорились создать до 1 сентября 2024 года "надежный механизм" проверки и сертификации необработанных алмазов.