США запретят импорт несортированных алмазов и бриллиантовых украшений из России

Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов сообщило, что исключения допускаются при выдаче американскими властями специальных лицензий

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Американские власти запретят импорт несортированных алмазов и бриллиантовых украшений из России с 1 марта. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Как следует из документа, введенные ранее американской стороной ограничения "будут применяться к следующей продукции российского происхождения: бриллиантовые украшения и несортированные алмазы". "Это решение вступит в силу 1 марта 2024 года", - отметили в ведомстве.

"В связи с этим импорт и ввоз в США <...> бриллиантовых украшений и несортированных алмазов российского происхождения <...> запрещается", - сказано в заявлении. Исключения допускаются при выдаче властями США специальных лицензий.

В управлении уточнили, что введение запретов "нацелено на выполнение обязательств, взятых на себя Группой семи в декабре 2023 года, по постепенному ограничению импорта алмазов, добытых или извлеченных в России".

В декабре 2023 года страны Группы семи объявили о введении ограничений на импорт добытых или обработанных в России алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта ограничения должны вступить в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах. В совместном заявлении по итогам онлайн-встречи лидеры государств "семерки" договорились создать до 1 сентября надежный механизм проверки и сертификации необработанных алмазов в объединении.