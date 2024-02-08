Минпромторг утвердил изменения в перечень продукции для параллельного импорта

В документе отмечается, что список дополнен некоторыми брендами горнодобывающего оборудования, насосов, вентиляторов и компрессоров

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ внес изменения в перечень товаров для параллельного импорта, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Минпромторг России внес очередные изменения в перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей (патентообладателей), которая была введена в оборот за пределами территории Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Согласно документу, перечень дополнен рядом брендов горнодобывающего оборудования (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), насосов, вентиляторов и компрессоров (Soler & Palau, Vortice, Air System). Кроме того, в перечень вошли дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции и одежды.

"Как уже неоднократно отмечалось, параллельный импорт направлен именно на те ниши, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей как промышленных предприятий, так и конечных потребителей. Поэтому механизм не распространяется на те сектора экономики, в которых российские производители или компании из дружественных стран удовлетворяют внутренний спрос", - пояснили в Минпромторге.

Там напомнили, что министерство поддерживает постепенное сокращение перечня по мере замещения товарных позиций российскими брендами и продолжит поддержку отечественных промышленных компаний.

"В дальнейшем Минпромторг России совместно с другими ведомствами продолжит проводить мониторинг ситуации с импортными поставками, и при необходимости в перечень будут добавляться или исключаться те или иные позиции", - отмечается в сообщении.