ЮАР близка к тому, чтобы положить конец веерным отключениям электроэнергии

Президент республики Сирил Рамапоса подчеркнул, что власти полны решимости провести широкую реформу энергетического сектора страны

ПРЕТОРИЯ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти ЮАР близки к тому, чтобы восстановить бесперебойную работу энергетического сектора страны и прекратить длящиеся уже почти два года затяжные веерные отключения электричества. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса в ежегодном послании к нации, с которым он выступил в национальном парламенте на совместном заседании обеих палат.

"Правительство вплотную приблизилось к решению проблемы веерных отключений электроэнергии, что наносит экономики страны существенный вред, - заявил глава государства. - Мы разработали четкий план, чтобы положить конец веерным отключениям, мы уверены, что худшее позади".

Рамапоса подчеркнул, что власти полны решимости провести широкую реформу энергетического сектора страны. "Вся энергетика будет обновлена, внутренний рынок электроэнергии станет более конкурентоспособным", - заявил Рамапоса. Он отметил, что особое внимание будет уделяться получению электроэнергии из возобновляемых источников, включая ветер и солнце. "Будут проложены также сотни километров магистральных сетей для передачи электроэнергии, вырабатываемой на объектах, использующих возобновляемые источники энергии", - указал президент.

Нынешний цикл веерных отключений в ЮАР начался весной 2022 года, когда у потребителей нет электричества в течение 3-10 часов в сутки. Ситуация в электроэнергетике ухудшается в ЮАР последние пять лет. Причина создавшегося положения - стареющее оборудование работающих на угле ТЭС и низкая культура обслуживания имеющихся мощностей.