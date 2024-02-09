Литва на 20% снизила квоты на транзит грузов в Калининград по железной дороге

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что тарифы на перевозку по своей территории республика подняла почти на 60%

КАЛИНИНГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Литва снизила квоты на транзит грузов в Калининградскую область из других регионов РФ через свою территорию на 20%, подняв тариф на транспортировку грузов почти на 60%. Об этом написал в Telegram-канале губернатор области Антон Алиханов, выразив озабоченность по этому поводу.

"Литва в этом году вновь "срезала" квоты на железнодорожный транзит в и из Калининградской области на основную территорию России (-20% примерно). При этом тарифы на перевозку по своей территории литовцы подняли почти на 60%", - написал Алиханов.

Он отметил, что, вводя незаконные ограничения, Литва не хочет терять деньги, повышая транзитные ставки по своим железнодорожным путям.

Глава области при этом отметил, что сокращение железнодорожных перевозок на территории сопредельного государства "носит характер обвала". Это, по его мнению, обусловлено самой "прогрессивной" политикой республики по вопросу Тайваня, "в ответ на которую КНР сокращает транзитные перевозки по территории Литвы".

"Главное, чтобы они [Литва] не сократили штат своих железных дорог на 100%, а иначе как нам грузы доставлять?!" - поинтересовался Алиханов и призвал всех действующих и бывших сотрудников железных дорог Литвы и членов их семей на очередных выборах в республике помнить географию и простую мысль: "Дружба с Россией = процветание литовского народа".

Альтернатива сухопутным маршрутам

Калининградская область отделена от основной территории РФ границами Литвы и Польши. Основной сухопутный транзит грузов в область проходит через Литву. Санкции Евросоюза ограничивают сухопутную транспортировку некоторых товаров. По железной дороге попавшие в списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке. Альтернативой сухопутным маршрутам являются морские перевозки. Ранее калининградский губернатор заявлял, что область намерена развивать это направление, чтобы полностью преодолеть ограничения Литвы по транзиту.

Общий грузооборот области на конец 2023 года составлял 19,2 млн тонн. На долю морского транспорта приходилось порядка 40% от этих объемов. На морских линиях между Усть-Лугой (Ленинградская область) и Балтийском (Калининградская область) и Санкт-Петербургом и Калининградом работают 25 судов.