В Хабаровском крае на перегоне Гурское - Почепта поезда пустили по второму пути

При модернизации участка уложили более 9 км нового бесстыкового пути

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. Движение поездов открыли по новому второму пути на перегоне Гурское - Почепта на участке Комсомольск-на-Амуре - Ванино в Хабаровском крае, сообщается на сайте Дальневосточной железной дороги (ДВЖД). Поезда пустили после переключения путей на цифровую систему управления движением.

"Строительство велось в рамках реализации программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов. При модернизации участка отсыпано более 127 тыс. куб. м земляного полотна, уложено более 9 км нового бесстыкового пути и 6 стрелочных переводов, реконструировано 12 водопропускных труб. Кроме того, было проложено порядка 153 км различных кабельных линий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство главных вторых путей и двухпутных вставок на линии Комсомольск-на-Амуре - Ванино позволит увеличить ее провозную способность с 39,8 до 81,8 млн тонн до конца 2024 года. Для этого необходимо модернизировать на этом направлении 31 перегон. На девяти из них, в том числе Гурское - Почепта, движение поездов по новым путям уже открыто, в ближайшее время будет запущено движение на перегоне Дюанка - Токи, уточнили ТАСС в ДВЖД.