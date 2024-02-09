В Приморье в 2023 году программу привлечения работников выполнили на 101%

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. 522 человека приехало на работу в Приморском крае в 2023 году, это 101% от запланированного показателя, сообщил министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий на заседании по руководством зампреда Приморья Николая Стецко о деятельности отраслевых органов власти.

"Каждый третий участник программы выбирает для трудоустройства Приморский край. В 2023 году переехало 522 человека, из них 98% продолжают работать в крае. К сожалению, семь человек, приехавших в Приморье, покинуло регион", - подчеркнул Дубовицкий.

Министр добавил, что в планах на 2024 год привлечь по программе в Приморский край 182 человека.

Кроме того, на 144% удалось выполнить план по снижению безработицы в Приморском крае. В 2023 году 919 человек, находящихся под риском увольнения, трудоустроено на временные и общественные работы. Всего же из числа обратившихся в центры занятости жителей края в 2023 году трудоустроено 27,3 тысячи человек - это 50% из числа обратившихся. В планах на 2024 год - увеличить это количество до 60% от общего числа обратившихся за помощью граждан.