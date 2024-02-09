В Хакасии планируют построить международный железнодорожный терминал

Объем инвестиций в проект составит 500 млн рублей

ТАСС, 9 февраля. Международный транспортный железнодорожный терминал может уже в 2024 году начать строиться в Хакасии, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Роман Ковтун.

"Инвестиционный проект, представленный ООО "Навара", предусматривает создание международного терминала, обслуживающего импортно-экспортные транспортные операции на железнодорожном транспорте в восточном направлении (Монголия и Китай)", - отметил Ковтун, добавив, что проект планируется начать реализовывать в 2024 году.

Объем инвестиций в проект составит 500 млн рублей, из них 440 млн рублей уйдут на закупку оборудования. Предполагается, что в рамках проекта будет создан специальный график экспортно-импортных контейнерных поездов с одновременной загруженностью подвижного состава в обе стороны. Проект предполагает использование действующей инфраструктуры Российских железных дорог.

Согласно данным системы СПАРК, компания "Навара" занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.