Астраханская область по итогам 2023 года вдвое увеличила экспорт картофеля

Продукцию отправляли в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан

АСТРАХАНЬ. 9 февраля. /ТАСС/. Фермеры Астраханской области экспортировали в 2023 году 17,3 тыс. тонн картофеля, что в два раза больше, чем в 2022 году, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев.

"Регион наращивает экспорт овощебахчевой продукции и картофеля, благодаря транспортному экспортному коридору [международному транспортному коридору "Север-Юг"]. По картофелю объем увеличился в два раза и составил 17,3 тыс. тонн, по овощам - лук, перец, томат, огурец, капуста, морковь, свекла - на 3% и составил 9 тыс. тонн, по бахчевым - на 6% с объемом 3,5 тыс. тонн. Основные наши экспортеры - [республики] Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан", - сказал Пашаев.

Он уточнил, что астраханские аграрии собрали в 2023 году 2,5 млн тонн урожая овощебахчевой продукции и картофеля, что превышает аналогичный показатель 2022 года на 9%. В частности, урожай картофеля вырос на 12% с объемом 463 тыс. тонн, что позволило региону занять первое место в ЮФО и пятое место в России по этому показателю.

Также региональный министр обратил внимание на рост экспорта животноводческой продукции, в особенности баранины. Так, в 2023 году в Иран экспортировали около 2,5 тыс. тонн мяса. Как уточнил ТАСС начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Алексей Шишкин, такой объем был достигнут впервые с 2017 года.

"Мы [в Астраханской области] производим около 14 тыс. тонн баранины, потребляет регион от 3,5 до 5 тыс. То есть еще потенциал, около 10 тыс. тонн мы спокойно можем отправлять в другие регионы и на экспорт", - заметил Шишкин.

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей Астраханской области, сейчас в регионе работает более 180 сельхозпредприятий, около 3 тыс. фермерских и 130 тыс. личных подсобных хозяйств.

МТК "Север - Юг"

Астраханская область является одним из ключевых транспортно-логистических узлов МТК "Север - Юг". Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора "Север - Юг" было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. Индия вложила в него около 2,1 млрд долларов, часть из них - в строительство транспортной инфраструктуры в Иране.