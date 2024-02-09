ВПК Белоруссии в 2023 году перевыполнил план по импортозамещению

Также предприятия военно-промышленного комплекса увеличили экспорт в полтора раза

МИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Предприятия военно-промышленного комплекса Белоруссии в 2023 году перевыполнили план по замене импортных комплектующих в производимой продукции. Об этом сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) Белоруссии.

"В целях минимизации рисков для отрасли успешно реализована ранее разработанная программа импортозамещения Госкомвоенпрома на 2021-2023 годы. В прошедшем году организации военно-промышленного комплекса выполнили работы, позволившие обеспечить замену импортных комплектующих на $38,6 млн, и на 112% выполнили запланированный на 2023 год показатель", - говорится в сообщении.

В 2023 году предприятиями системы Госкомвоенпрома выполнялось 140 основных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и модернизации образцов вооружения и военной техники. "В 2024 году организациями отрасли будет проведено свыше 150 таких работ", - отметили в оружейном ведомстве.

"В 2023 году в выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ) участвовали 16 организаций системы Госкомвоенпрома. ГОЗ-2023 организациями, входящими в систему Госкомвоенпрома, и предприятиями оборонного сектора экономики выполнен в полном объеме", - указали в комитете.

Там сообщили, что объем производства промышленной продукции, работ и услуг по итогам 2023 года превысил прошлогодний на 38%. "Чистая прибыль выросла более, чем в три раза", - проинформировали в Госкомвоенпроме.

Экспорт продукции

Белорусские предприятия ВПК, несмотря на санкционное давление, увеличили экспорт в полтора раза в 2023 году, сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома республики.

"Объектом основного санкционного удара недружественных стран в отношении юридических лиц по-прежнему оставались организации, входящие в систему Госкомвоенпрома, и определенное количество организаций оборонного сектора экономики. И даже в таких условиях жесткого санкционного прессинга, неправомерно инициированного извне, объем экспорта продукции различного назначения, выпускаемой предприятиями отрасли, вырос в полтора раза по сравнению с 2022 годом, а количество стран - партнеров по экспортным контрактам возросло до 58", - говорится в сообщении. В 2022 году предприятия системы Госкомвоенпрома экспортировали продукцию в 57 стран.

В 2024 году Госкомвоенпром Белоруссии планирует продолжить работу по "диверсификации и наращиванию экспорта, в том числе за счет выхода или возвращения на рынки вооружений в странах "дальней дуги", к которым относятся государства Ближнего Востока, Латинской Америки, Океании. "Будет осуществляться корректировка стратегии развития оборонного сектора и Госкомвоенпрома на период до 2025 года с учетом динамично меняющейся обстановки. Выработка мер по нивелированию и минимизации последствий санкционного давления на деятельность организаций останется приоритетом в работе центрального аппарата Госкомвоенпрома", - сообщили в оружейном ведомстве.

Приоритетным направлением взаимодействия предприятий ВПК Белоруссии с иностранными партнерами остается сотрудничество с Россией. "В сфере белорусско-российского сотрудничества реализуются новые проекты, имеющие важное значение для обеспечения национальной безопасности Союзного государства. В рамках комплексной межведомственной программы по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в области авиастроения начата работа по реализации проекта по разработке и организации серийного производства многоцелевого самолета для региональных перевозок, деталей и сборочных единиц в рамках промышленной кооперации с авиастроительными предприятиями России", - отметили в Госкомвоенпроме.

В 2024 году главными целями развития Госкомвоенпром определил наращивание производственных мощностей и переход к серийному производству образцов вооружения, военной и специальной техники, востребованных Вооруженными силами Белоруссии, а также повышение эффективности и качества выполнения задач по созданию, производству и модернизации образцов вооружений.

"Во главе угла усилий белорусского ВПК, как и прежде, остается задача безоговорочного выполнения государственного оборонного заказа 2024 года, количество участников реализации которого и объемов выпускаемой продукции в условиях эскалации военно-политической обстановки возрастает", - указали в комитете.