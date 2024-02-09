Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов

Курс доллара на торгах Мосбиржи составлял 90,95 рубля, евро находился на уровне 98,02 рубля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торгов на Мосбирже демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,32%, до 3 231,3 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 118,45 пункта (-0,58%).

К 10:22 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 230,28 пункта (-0,36%), а индекс РТС достиг 1 118,67 пункта (-0,56%).

В то же время курс доллара на торгах Мосбиржи составлял 90,95 рубля (+0,12%), евро находился на уровне 98,02 рубля (+0,11%). Курс юаня равнялся 12,578 рубля (+0,17%).