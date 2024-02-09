Кабмин направляет 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии

Деньги, в частности, направят на развитие сферы ЖКХ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, деньги направят на развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе для стабильного обеспечения жителей водой и теплом, а также для реализации других востребованных мер в этой отрасли.

Решение о выделении финансирования приняли на заседании правительства 8 февраля. Мишустин отметил, что кабинет министров продолжит оказывать всю необходимую помощь Донбассу и Новороссии, будет заниматься восстановлением разрушенной инфраструктуры в этих регионах, создавать рабочие места и обеспечивать достойные условия для жизни населения.

Средства выделяются в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", включающей в себя мероприятия по восстановлению жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.