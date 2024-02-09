Сбербанк подал иск о банкротстве предприятия бывшего красноярского депутата

Сумма исковых требований составила 609,5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Сбербанк подал в Арбитражный суд Красноярского края иск о банкротстве Атамановского хлебоприемного предприятия, входящего в состав "Голдман групп" и принадлежащего экс-депутату Заксобрания региона Роману Гольдману, находящемуся в розыске. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

"Сумма исковых требований 609,564 млн рублей", - говорится в картотеке. Решение о принятии заявления еще не принято.

Ранее Сбербанк обращался в суд с заявлением о признании банкротом самого предпринимателя из-за основного долга в 609,5 млн рублей и неустойки - 4,8 млн рублей. Иск оставлен без движения до 11 марта. Также в арбитраж поступил иск Сбербанка о банкротстве "Голдман групп" с той же суммой, иск оставлен без движения до 5 марта.

Согласно данным системы СПАРК, Атамановское хлебоприемное предприятие занимается хранением и складированием зерна, 100% компании принадлежит "Голдман групп".

Об экс-депутате

В ноябре 2023 года Гольдман был объявлен в федеральный розыск после возбуждения уголовного дела о мошенничестве после обращений сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро вклад" (входит в состав "Голдман групп"). Сумма арестованного имущества экс-депутата составляет более 4 млрд рублей. По данным правоохранительных органов, на конец 2023 года Гольдман мог находиться в Стамбуле. В начале февраля он был объявлен в международный розыск и заочно арестован Центральным районным судом Красноярска. Холдинг Гольдмана занимается производством зерна и мясопродуктов, торговлей ГСМ.