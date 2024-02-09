Любимова пригласила главу МИД Бахрейна посетить ПМЭФ в июне

Министр культуры России уверена, что это событие станет отличной площадкой для обсуждения проектов в торгово-промышленной сфере

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова пригласила министра иностранных дел Бахрейна Абдель Латифа бен Рашеда аз-Заяни вместе с представителями бизнеса принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне 2024 года.

"Пригласила господина аз-Заяни совместно с представителями бизнеса принять участие в ПМЭФ, который пройдет в июне. Уверена, что это событие станет отличной площадкой для обсуждения проектов в торгово-промышленной сфере", - написала Любимова по итогам встречи с главой МИД Бахрейна.

В ходе беседы были также рассмотрены итоги заседания межправительственной комиссии, отдельное внимание было уделено сотрудничеству в финансово-банковской сфере, добавила Любимова.

Кроме того, глава Минкультуры встретилась с председателем Центра культуры и исследований Шейха Ибрагима.

"Обсудили поддержку молодых талантов, творческое образование и развитие сотрудничества по данному направлению. Отдельное внимание уделили развитию межмузейного сотрудничества и реализации выставочных проектов в ведущих музеях России и Бахрейна", - отметила Любимова.

Ранее Любимова сообщала, что к 35-летию установления дипломатических отношений между Россией и Бахрейном запланирована специальная культурная программа.