Рост экономики Нижегородской области в 2023 году стал наиболее высоким за 27 лет

По данным главы региона Глеба Никитина, индекс физического объема валового регионального продукта в 2023 году составил 111,2%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 февраля. /ТАСС/. Все ключевые сектора экономики Нижегородской области продемонстрировали рост в 2023 году, в целом показатель стал наиболее высоким за последние 27 лет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

"Рост экономики Нижегородской области за 2023 год стал самым высоким за последние 27 лет. ИФО ВРП за прошлый год составил 111,2%. Это выше среднероссийского (ИФО ВВП - 103,6%). Это выше даже наших собственных ожиданий двухмесячной давности", - написал Никитин.

ИФО ВРП - индекс физического объема валового регионального продукта.

Губернатор добавил, что промышленность, бизнес, IT-специалисты, строительство, наука и другие отрасли быстро адаптировались к внешним вызовам, а также запустили новые проекты и улучшили действующие.

"Растем по всем ключевым секторам нижегородской экономики: рост в обрабатывающих отраслях - на 10,9%, в сельском хозяйстве - на 10,3%, строительстве - на 27,6%, торговле - на 17,1%, логистике - на 10,1%, науке - на 8,1%, ИТ - на 15,1%", - заключил глава региона.