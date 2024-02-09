Toyota перезапустит четыре производственные линии, остановленные из-за фальсификации

Возобновить работу планируют 13 февраля

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Автомобильный концерн Toyota Motor решил 13 февраля возобновить работу четырех производственных линий на трех расположенных в Японии заводах, остановленных из-за скандала вокруг фальсификации данных о мощности дизельных двигателей со стороны ее подрядчика Toyota Industries Corporation. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Ранее телеканал NHK проинформировал, что нынешняя остановка затрагивает шесть производственных линий на четырех предприятиях. Сведений о статусе работы двух остальных производственных линий в настоящий момент не приводится.

29 января Toyota Motor сообщила, что приостановит поставки 10 моделей с двигателями, при сертификации которых были выявлены нарушения. Среди них такие автомобили, как внедорожник Land Cruiser 300 и пикап Hilux.

В прошлом году Daihatsu, дочерняя компания Toyota, оказалась в центре скандала, связанного с фальсификацией данных краш-тестов и другими нарушениями, влияющими на безопасность эксплуатации автомобилей. Фирма нашла более 170 нарушений, которые охватывают десятки моделей, продающихся в том числе под брендом Toyota. В результате было решено приостановить поставки в Японии и за рубеж всех авто Daihatsu, включая продаваемые под брендом Toyota модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis.