Аэропорт Санья в период новогодних каникул обслужит свыше 630 тыс. пассажиров

Наблюдался также рост числа посетителей ключевых достопримечательностей города

ХАЙКОУ /Китай/, 9 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт города Санья (южная китайская провинция Хайнань) Феникс за "золотую неделю" выходных по случаю Нового года по лунному календарю обслужит порядка 630 тыс. пассажиров. Соответствующий прогноз публикует информационный ресурс "Чжунго синьвэньван".

В материале отмечается, что курортный город Санья пользуется огромной популярностью у туристов в период новогодних каникул. С начала февраля отмечен рост пассажиропотока в воздушной гавани этого города. Согласно официальным данным, аэропорт Феникс с 1 февраля обслужил свыше 75 тыс. пассажиров, что на 25% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Наблюдался также рост числа посетителей ключевых достопримечательностей города. Согласно данным местного управления по делам туризма, с 29 января по 4 февраля общий турпоток на них превысил 1,2 млн человек - рост на 7,8% по сравнению с неделей до этого.

"Золотая неделя" выходных по случаю китайского Нового года приходится в этом году на 10-17 февраля. В это время ожидается рост числа поездок граждан КНР как по стране, так и за рубеж. Санья традиционно считается одним из самых горячих туристических направлений в период новогодних каникул.