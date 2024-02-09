В РСПП заявили, что штрафы от изменения трансфертных цен могут составить сотни млрд рублей

Президент союза Александр Шохин отметил рост налоговой нагрузки через неналоговые платежи, в том числе через экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ужесточение законодательства о трансфертном ценообразовании может привести к изъятию у нарушителей сотен млрд рублей. Об этом на Налоговом форуме в рамках Недель российского бизнеса заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Изменение правил трансфертного ценообразования с 1 января 2024 года предполагает, в частности, увеличение штрафных санкций с 40% до 100% налога и налогообложение корректировок трансфертных цен как дивидендов. Мы по сути считаем, что это скрытое повышение налоговой нагрузки под видом донастройки правил налогового администрирования. Счет идет на сотни миллиардов рублей дополнительных изъятий, поэтому мы заинтересованы в продолжении разговора или возможных корректировок и донастроек тех поправок, которые в Налоговом кодексе прописаны в правилах трансфертного ценообразования", - сказал он.

В целом, по словам Шохина, наблюдается рост налоговой нагрузки через неналоговые платежи, в том числе через экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля.

ТАСС - генеральный информационный партнер Недель российского бизнеса, организованных РСПП.