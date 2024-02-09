Более 130 социальных предпринимателей зарегистрировали в Подмосковье с начала 2024 года

МСП со статусом социального предприятия могут претендовать на получение соответствующих субсидий и грантов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Свыше 130 субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области получили статус социальных предприятий с начала текущего года. Из них более 100 подтвердили ранее приобретенный статус, около 300 - получили его впервые, сообщила пресс-служба подмосковного министерства инвестиций, промышленности и науки.

"В прошлом году Московская область обновила рекорд по числу социальных предприятий - число таких компаний превысило 1 тыс. Подтверждать социальный статус необходимо ежегодно. По итогам первого в этом году заседания межведомственной комиссии социальными предприятиями были признаны 136 субъектов МСП, из них 106 подтвердили статус, остальные 30 - получили его впервые", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе рассказали, что МСП со статусом социального предприятия могут претендовать на получение соответствующих субсидий и грантов. Так, субсидия на возмещение затрат по аренде, ремонту, на ярмарочно-выставочные мероприятия, медицинское обслуживание детей и другие направления составляет до 3 млн рублей. Гранты для соцпредприятий позволяют бизнесу получить до 500 тыс. рублей и направить средства на оплату аренды, ремонт, оборудование, коммунальные и лизинговые платежи, комплектующие, оформление результатов интеллектуальной деятельности и другое. Сумма гранта может покрыть до 75% указанных расходов.

Социальные предприниматели также могут воспользоваться сервисами и услугами центра "Мой бизнес", созданного в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Среди услуг - производство видеоролика, производство печатной продукции, создание сайта и регистрация товарного знака.