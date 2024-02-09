Объем поддержанного экспорта в Крыму в 2023 году увеличился на 21%

Показатель достиг $9,9 млн

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Объем поддержанного экспорта в Крыму в 2023 году вырос на 21%. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Крыма.

"Благодаря проведенной работе центра поддержки экспорта в 2023 году 334 субъекта МСП получили услуги центра, 20 компаний заключили экспортные контракты, а объем поддержанного экспорта составил $9,9 млн", - привели в сообщении слова заместителя председателя Совета министров Республики Крым - министра финансов Ирины Кивико. Она напомнила, что по итогам 2022 года 19 компаний заключили экспортные контракты, объем поддержанного экспорта составил $8,17 млн.

Ранее зампред совета министров сообщала, что в Крыму 350 тыс. человек занято в малом бизнесе. Валовый региональный продукт на 60% создается малым и средним бизнесом.

В конце января Корпорация МСП анонсировала получение в первом полугодии 2024 года лимита по "зонтичным" поручительствам для приграничных территорий и Крыма, для республики и Севастополя он составит 4 млрд рублей.