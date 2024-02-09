В Калининградской области выделили на поддержку детей участников СВО более 92 млн рублей

Деньги направят бюджетам муниципальных образований до 31 декабря 2024 года

КАЛИНИНГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. В Калининградской области выделили региональному министерству образования из резервного фонда более 92 млн рублей на поддержку в муниципалитетах детей военнослужащих и других участников специальной военной операции. Соответствующее распоряжение правительства области подписал губернатор Антон Алиханов.

"Выделить министерству образования Калининградской области из резервного фонда правительства Калининградской области 92,421 млн рублей для предоставления в срок до 31 декабря 2024 года", - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Денежные средства направляются бюджетам муниципальных образований на поддержку детей военнослужащих и других участников СВО, отмечается в распоряжении.

В частности, 43,1 млн рублей из этой суммы выделяются на обеспечение детей путевками в загородные организации отдыха и их оздоровление в регионе. Более 26,5 млн рублей предназначены на обеспечение присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных учреждениях. На бесплатное горячее питание детей-учащихся образовательных учреждений - более 24,5 млн. рублей.