В январе "Казтрансойл" поставил в Германию 100 тыс. тонн казахстанской нефти

В 2024 году компания планирует отгрузить по системе нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи "Адамова застава" для поставки до 1,2 млн тонн нефтепродуктов

АСТАНА, 9 февраля. /ТАСС/. Национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл" в прошлом месяце поставил в Германию 100 тыс. тонн казахстанской нефти. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В январе 2024 года объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 100 тыс. тонн", - говорится в тексте.

В пресс-службе отметили, что "Казтрансойл" в 2024 году планирует отгрузить по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для поставки в Германию до 1,2 млн тонн казахстанской нефти.

По итогам 2023 года объем транспортировки казахстанской нефти по тому же маршруту в Германию составил 993 тыс. тонн.

Транзит осуществляется в рамках соглашения между правительствами Казахстана и России от 7 июня 2002 года.