ЦБ заявил о продолжении замедления розничного и корпоративного кредитования в январе

Регулятор отметил, что в декабре ужесточение макропруденциального регулирования и возросшие кредитные ставки привели к сокращению портфеля необеспеченных потребительских кредитов после трех месяцев замедления его роста

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Замедление розничного и корпоративного кредитования в январе 2024 года продолжилось. Об этом свидетельствуют предварительные данные Банка России.

"По оперативным данным, в январе под влиянием высоких кредитных ставок, более жестких регуляторных мер и изменения параметров льготной ипотеки отмечается околонулевой рост рублевых требований к населению (вблизи траектории января прошлого года, но ниже прироста января предыдущих лет). По оперативным данным, в январе замедление рублевого корпоративного кредитования продолжилось", - указал ЦБ.

Регулятор отметил, что в декабре ужесточение макропруденциального регулирования и возросшие кредитные ставки привели к сокращению портфеля необеспеченных потребительских кредитов (на 0,1% с корректировкой на крупную сделку по секьюритизации) после трех месяцев замедления его роста. Портфель автокредитов, напротив, продолжил уверенно расти.

Спрос населения на ипотеку оставался высоким благодаря действию льготных программ. В декабре было предоставлено новых кредитов на сумму 785 млрд руб., из них свыше 80% было выдано на льготных условиях, добавил ЦБ.