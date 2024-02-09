"Аэрофлот" в январе увеличил перевозки на 39%

Авиакомпания перевезла 2,1 млн пассажиров

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки в январе 2024 года по отношению к январю 2023 года на 39%, до 2,1 млн пассажиров . Об этом говорится в сообщении "Аэрофлота". При этом перевозки группой "Аэрофлот" (в нее также входят "Россия" и "Победа") выросли на 21%, до почти 4 млн пассажиров.

"Общий объем перевозок составил 3,9 млн пассажиров, увеличившись на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, - отмечается в сообщении. - Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,1 млн пассажиров, на 39,0% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, пассажирооборот увеличился на 40,8%".

При этом группа "Аэрофлот" увеличила перевозки на международных рейсах на 51,9%, до 640,5 тыс. пассажиров, авиакомпания - на 47,7%, до почти 470 тыс.

Что касается внутренних рейсов, то группа увеличила пассажиропоток на них на 13,1%, до 2,5 млн, авиакомпания - на 35,2%, до чуть более 1 млн.

Ранее глава группы "Аэрофлот" Сергей Александровский сообщал, что по итогам 2024 года группа планирует увеличит перевозки с 47,3 млн до 50 млн пассажиров.