Суд наложил арест на €380 млн на подразделения Techimont в РФ по иску "Еврохима"

"Еврохим Северо-Запад 2" просил арестовать €1 млрд на счетах компаний

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Еврохим", наложив арест на €380 млн на счетах "МТ Русия", российского подразделения Techimont, следует из картотеки суда.

"Еврохим Северо-Запад 2", который строит завод аммиака и карбамида в Ленинградской области, просил арестовать €1 млрд на счетах компаний.

В июне 2020 года компании заключили договор на проектирование и строительство завода по производству аммиака и карбамида, однако в мае 2022 года Tecnimont приостановила выполнение обязательств по контракту.

"Еврохим" в августе 2022 года уведомил компании о расторжении договоров "ввиду фактического отказа подрядчиков выполнять свои обязательства", потребовав возвратить аванс в размере €380 млн.

Tecnimont обратилась в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате, на что Еврохим" подал встречный иск. Также компания требует у Techimont возмещения убытков в виде затрат на завершение проекта на €571 млн и упущенной выгоды €875 млн.