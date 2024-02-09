Глава РСПП предложил ограничить предельный размер пеней по налогам на уровне 15%

Размер пени привязан к ключевой ставке, которая за 2023 год выросла с 7,5% до 16% годовых

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Размер пеней по неуплаченным налогам должен быть ограничен 15% от объема просроченной задолженности. Об этом на Налоговом форуме в рамках Недель российского бизнеса заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Еще у нас есть тема связанная с ключевой ставкой, <...> - это карательный характер пеней в условиях высокой [ключевой] ставки. Ставка пеней по налогам уже составляет под 40%. С учетом глубины налоговой проверки в три года сумма доначисленных пеней по итогам налоговой проверки может превысить сумму неуплаченного налога. Поэтому предлагается ограничить эту предельную ставку пеней на уровне не более 15%", - сказал он.

Размер пени привязан к ключевой ставке, которая за 2023 год выросла с 7,5% до 16% годовых.

ТАСС - генеральный информационный партнер Недель российского бизнеса, организованных РСПП.