В ФНС заявили, что налоговые льготы для компаний в РФ могут привести к доплате за рубежом

Замруководителя Федеральной налоговой службы Юлия Шепелева отметила, что РФ сейчас нет смысла внедрять правила Pillar 2, поскольку Россия находится в черном списке налоговых юрисдикций ЕС из-за создания специальных административных районов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Предоставление компаниям налоговых льгот в России может привести к доплате в бюджет других стран, если фирма ведет деятельность за рубежом, а эффективная ставка налога ниже 15%. Об этом на Налоговом форуме в рамках Недель российского бизнеса заявила заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Юлия Шепелева.

"Если вы попадаете под эти правила (глобального минимального налога - прим. ТАСС) и вы осуществляете бизнес не только в Российской Федерации, то можете себе представить: если эффективная ставка [налога] по России у вас будет меньше 15%, <...> те инвестиционные льготы, которые дает Российская Федерация, будут уплачены в бюджет другой страны", - сказала она.

Шепелева отметила, что РФ сейчас нет смысла внедрять правила Pillar 2, поскольку Россия находится в черном списке налоговых юрисдикций ЕС из-за создания специальных административных районов (САР).

Глобальный минимальный налог - это реформа мировой налоговой системы, которую предполагается проводить по двум направлениям, известным как Pillar 1 и Pillar 2. Первое предусматривает перераспределение прибыли международных групп компаний с выручкой более €20 млрд в юрисдикции, где они получают доходы. Второе предполагает введение минимальной ставки налога на прибыль в 15% для международных компаний.

ТАСС - генеральный информационный партнер Недель российского бизнеса, организованных РСПП.