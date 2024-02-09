Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на сооружение марины для яхт на Кубани

Проектом предусмотрено обустройство стоянок для базирования 278 яхт разного размера

КРАСНОДАР, 9 февраля. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию второго этапа строительства одной из самых крупных на юге России гаваней для яхт, сообщили в пресс-службе организации.

"Специально оборудованная гавань станет морской частью и вторым этапом возведения многофункционального рекреационного комплекса "Геленджик марина". Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство", - говорится в сообщении.

Проектом предусмотрено обустройство стоянок для базирования 278 яхт различного размера у плавпричалов и четырех пирсов. Вся акватория по плану будет поделена на зоны. "Для категорий мегаяхт и суперяхт, которые посещают бухту на недолгое время, будут выделены отдельные места, а для маломерных яхт длиной до 25 м оборудуют специальные причалы. Кроме того, в проекте предусмотрены специальные места для сезонной и временной стоянки других видов разнообразных судов, включая водные мотоциклы и дежурный буксир", - уточнили в пресс-службе.

Строительство современной яхтенной марины является частью реализации проекта по созданию комплекса береговой инфраструктуры в морском порту Геленджика и многофункционального рекреационного комплекса "Геленджик марина". Проект предполагает пассажирский терминал с международным пунктом пропуска, многофункциональный конгресс-центр с залом для проведения симпозиумов, выставочное пространство искусств с постоянными и сезонными экспозициями, отель премиум-класса с выделенной зоной конференций, а также яхт-клуб для сбора и проведения мероприятий яхтсменов.

Многофункциональный рекреационный комплекс "Геленджик марина" вошел в число приоритетных инвестиционных проектов в сфере туризма в 2022 году. Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы России". Благодаря реализации проекта в городе появится более 1,3 тыс. новых рабочих мест. Завершить строительство планируется в 2027 году.