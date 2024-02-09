В Минсельхозе сообщили, что господдержка сельхозотрасли составит 558 млрд рублей

По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, это в два раза выше показателя за 2018 год

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Размер господдержки российской сельскохозяйственной отрасли в 2024 году составит 558 млрд рублей, что в два раза выше показателя за 2018 год. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на пленарной сессии тематического Дня сельского хозяйства в рамках Международной выставки-форума "Россия".

"Сельхозотрасль в 2000 году в рамках поддержки получила всего 18 млрд рублей. В 2018 году уровень этой поддержки уже составил 266 млрд рублей. В 2024 году даже относительно цифры 2018 года мы выросли в два раза, сейчас нам совокупно предусмотрено 558 млрд рублей", - сказал он.

"Наш базовый документ направлен на развитие АПК и комплексную поддержку производителей и переработчиков. С начала реализации этой госпрограммы в 2013 году в отрасль направлено более 3,5 трлн рублей. В настоящее время нашим аграриям и переработчикам представлен широчайший комплекс мер, которые доступны как и крупному бизнесу, так и сегменту малого предпринимательства. Конечно, это положительно сказывается на объемах продукции", - добавил министр.

Он отметил, что доходность отечественных сельхозорганизаций ежегодно увеличивается. Таким образом, доля прибыльных предприятий в 2000 году составляла 47%, на сегодняшний момент - уже 86%.

"Добавлю, что в рамках госпрограммы АПК есть наиболее популярные инструменты поддержки. В их числе льготное кредитование и льготный лизинг. Мы сегодня эти направления поддерживаем и развиваем. Наверное, этим направлениям следует уделить особое внимание", - полагает глава Минсельхоза.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.