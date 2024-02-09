Товарооборот между Белоруссией и Россией в 2023 достиг $53 млрд

Объем взаимной торговли между странами вырос на 6%

МИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Объем взаимной торговли между Белоруссией и Российской Федерацией в 2023 году вырос на 6% и составил около $53 млрд. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, открывая бизнес-форум "Беларусь - Башкортостан" с участием находящегося в Минске с визитом главы этого российского региона Радия Хабирова.

"Мы стали ближе друг к другу. Превысили на 6% и так достаточно высокий результат [2022 года]. Это большой успех", - приводит слова белорусского премьера агентство БелТА.

Головченко сказал, что "в какой-то степени внешние события вокруг наших государств подтолкнули нас к укреплению двухсторонних связей". "Эти внешние вызовы и угрозы лишь сплотили наши страны, и мы усилили интеграционные процессы", - констатировал он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что за первые 10 месяцев 2023 года товарооборот между странами составил $42,5 млрд.