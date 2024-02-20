Пленарная сессия форума "Сильные идеи для нового времени". Видеотрансляция

В рамках форума "Сильные идеи для нового времени" проходит пленарная сессия.
На мероприятии выступает президент России Владимир Путин.
Форум проходит в Москве в Центре международной торговли 19-20 февраля. Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор - ВЭБ.РФ.
Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в 2020 году. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина он стал ежегодным. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.