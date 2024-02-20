Шульгинов: решения США по СПГ могут повлиять на отношение ФРГ к "Северному потоку"

По словам главы Минэнерго, для запуска проекта необходимо согласие второй стороны и организация ею технических работ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Приостановка выдачи властями США разрешений на новые СПГ-проекты может повлиять на отношение Германии к проекту "Северный поток - 2", считает глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

По его словам, для запуска проекта необходимо согласие второй стороны и организация ею технических работ.

"Я думаю, что все будет зависеть от того, что у них будет происходить. Любые заявления, даже американцев о лицензировании СПГ, могут привести к пониманию того, что экспорт СПГ из США не стабилен, не гарантирован. Может быть, наступит понимание, что надо к этому вернуться",- сказал министр журналистам на Дне энергетика в ходе Международной выставки-форума "Россия".

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что запустить уцелевшую ветку газопровода "Северный поток" можно за неделю, но Германия не проявляет к этому интереса. Власти США сообщили, что приостановят процедуры одобрения новых контрактов на поставки сжиженного природного газа за рубеж.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 г. на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.