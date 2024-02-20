Новак заявил о намерении России в полном объеме выполнить квоту ОПЕК+ в феврале

Обязательства России в рамках ОПЕК+ касаются снижения как поставок нефти, так и нефтепродуктов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия намерена в полном объеме выполнить квоту ОПЕК+ в феврале, несмотря на снижение переработки. Об этом журналистам заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах "Форума национальных достижений: энергетика" на ВДНХ.

"Мы будем исполнять свои обязательства", - сказал он, отвечая на вопрос о том, нарастит ли Россия экспорт нефти в феврале, чтобы компенсировать снижение переработки.

Обязательства России в рамках ОПЕК+ касаются снижения как поставок нефти, так и нефтепродуктов. Агентство Bloomberg ранее сообщило, что в середине февраля Россия снизила производство нефтепродуктов.

В январе "Лукойл" заявлял, что работа одной установки на Нижегородском НПЗ временно остановлена в связи с технологическим инцидентом. По данным Ростехнадзора, причиной вывода из эксплуатации установки каталитического крекинга стала неисправность детали компрессора.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в РФ, его установленная мощность по переработке нефти составляет 17 млн тонн в год.