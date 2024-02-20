Украина за два года потеряла 30% экономики

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, с конца февраля 2022 года с территории Украины за рубеж выехали около 10 млн человек

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Потери экономики Украины с начала конфликта с Россией составили 30% от ее объема, утрачено 3,5 млн рабочих мест. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы потеряли 30% экономики, около 20% территорий и 3,5 млн рабочих мест", - сказал он в интервью японскому телеканалу NHK.

По данным Шмыгаля, с конца февраля 2022 года с территории Украины за рубеж выехали около 10 млн человек. "Они не возвращаются из [стран] Евросоюза, из США, из других государств мира из-за проблем с безопасностью. У нас есть самые разные системы ПВО, и мы повышаем уровень безопасности и противовоздушной обороны", - добавил он.