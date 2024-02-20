Садовничий сообщил, что около 60% предприятий заявляли о кадровом дефиците в 2023 году

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий отметил, что в основном речь идет о высококвалифицированных специалистов в высокотехнологичных сферах производства

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Порядка 60% российских предприятий столкнулись с кадровым дефицитом в 2023 году. Об этом сообщил ректор МГУ имени Ломоносова, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий.

"По экспертным данным, в 2023 году около 60% российских предприятий заявляли о кадровом дефиците, в основном высококвалифицированных специалистов в высокотехнологичных сферах производства", - сказал он, выступая на заседании совета Российского союза ректоров.

Садовничий также отметил, что сейчас повышаются требования к компетенциям и творческим способностям работников, особенно в инженерно-технических и естественно-математических специальностях. Поэтому приоритетное внимание уделяется федеральному проекту "Передовые инженерные школы" как части государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".

"На сегодняшний день на базе российских университетов работают 50 передовых инженерных школ: 30 были открыты в 2022 году, еще 20 - в ходе второй волны отбора в декабре 2023 года. ПИШ призваны готовить кадры для высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики квалифицированные кадры, способные создавать инновационные разработки и продукты. Это касается таких востребованных направлений экономики, как цифровые технологии, микроэлектроника, фотоника и приборостроение, биотехнологии и генная инженерия, искусственный интеллект и другие", - пояснил ректор МГУ.