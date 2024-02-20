Минцифры сообщило. что станции зарядки электромобилей должны оснащаться отечественным ПО

Помимо этого, станции и центральные системы управления должны поддерживать продвинутые версии протоколов OCPP и OCPI для организации связи между ними

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минцифры установило характеристики программного ПО зарядных станций электромобилей. В частности, с 1 января 2025 года станции быстрой зарядки EV должны оснащаться отечественным ПО, говорится в приказе министерства.

Помимо этого, станции и центральные системы управления, эксплуатируемые с 2025 года, должны поддерживать продвинутые версии протоколов OCPP и OCPI для организации связи между ними.

Так, в приказе отмечается, что с 2025 года программное обеспечение станций зарядки электроавтомобилей, в том числе в составе программно-аппартных комплексов, должны поддерживать OCPP версии не ниже 2.01 и OCPI версии не ниже 2.2.1.

OCPP (Open Charge Point Protocol) - протокол прикладного уровня для организации связи между зарядными станциями электротранспорта и центральной системой управления, также известной как сеть зарядных станций, подобно сотовым телефонам в сети сотовой связи. OCPI (Open Charge Point Interface) - протокол для стандартизации интеграционных процессов между операторами зарядных сетей.