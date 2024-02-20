Госдума приняла закон о льготах по НДС для климатических проектов с углеродными единицами

В Кабмине отметили, что при сохранении текущих темпов реализации документ не окажет существенного влияния на изменение доходов федерального бюджета

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) климатических проектов с углеродными единицами. Документ инициирован правительством РФ.

Закон разработан для уточнения порядка налогообложения услуг оператора реестра углеродных единиц по проведению операций в этом реестре в соответствии с федеральными законами "Об ограничении выбросов парниковых газов" и "О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации".

Документом предусматривается освобождение от НДС оказания услуг оператора по проведению операций в реестре углеродных единиц. При этом услуги оператора оказываются по регулируемым тарифам в соответствии с правилами, утвержденными правительством. Таким образом, оператор не сможет компенсировать отмену НДС повышением размера платы на свои услуги и тем самым исключить положительное влияние законопроекта на развитие рынка углеродных единиц, указывают в кабмине.

Закон будет способствовать снижению издержек исполнителей климатических проектов и иных участников рынка углеродных единиц, связанных с регистрацией в реестре углеродных единиц климатических проектов, выпуском и продажей углеродных единиц и единиц выполнения квоты. Мера направлена на стимулирование реализации климатических проектов и на развитие рынка углеродных единиц в целом, говорится в пояснительной записке.

В кабмине отмечают, что при сохранении текущих темпов реализации климатических проектов закон не окажет существенного влияния на изменение доходов федерального бюджета. "Одновременно имеются основания для предположения о компенсации указанных выпадающих доходов федерального бюджета за счет увеличения отчислений НДС, которые возникнут в связи со стимулированием деятельности по реализации климатических проектов. Указанные отчисления будут возникать в связи с расходами компаний прежде всего на закупку дорогостоящего оборудования, а также при получении обязательных заключений органов по валидации и верификации парниковых газов при реализации климатических проектов", - говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.