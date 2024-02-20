Оплату проезда через СБП в общественном транспорте масштабируют на другие регионы РФ

Пилотный проект запустили в Чувашии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) планирует масштабировать оплату проезда с использованием Системы быстрых платежей (СБП) и NFC-табличек в наземном транспорте на другие российские регионы, на данный момент пилотный проект запущен в Чувашии. Об этом рассказал руководитель центра развития транспортного процессинга НСПК Артем Лямин на специализированном форуме Wecon "Инновационные платежные решения для транспорта".

"В наземном транспорте НСПК совместно с партнерами уже внедряет NFC-таблички, пилотный проект запущен в Чувашии, планируем его масштабировать на новые регионы. Если говорить про метрополитен, где меняется сам подход к оплате с использованием СБП, то здесь прорабатывается иная механика: пассажиры будут не сканировать QR-код, а, наоборот, его показывать турникету", - заявил Лямин.

По его словам, клиентский путь оплаты через СБП должен быть универсальным для пользователей сервиса как на транспорте, так и в любом торгово-сервисном предприятии страны. Лямин добавил, что при этом планируется использовать действующую инфраструктуру и интегрироваться с вендором так, чтобы не менялся клиентский опыт с точки зрения транспортных операторов и перевозчиков.

Также Лямин напомнил о реализации программы переноса риска первой поездки на общественном транспорте с эквайера на эмитента. По его словам, сейчас все финансовые издержки лежат на перевозчиках и банках-эквайерах, и НСПК активно работает над внесением изменений.

"Мы запустили соответствующую программу еще в октябре прошлого года, но пока большинство эквайеров транспортных услуг находятся на стадии подготовки. После того, как все предварительные мероприятия будут завершены, НСПК планирует увеличение числа банков-участников программы. Причем ожидается это уже в текущем году", - заключил Лямин.