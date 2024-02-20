В Чувашии вложат более 600 млн рублей в расширение производства вилочных погрузчиков

На предприятии развернут свыше 300 новых рабочих мест

ЧЕБОКСАРЫ, 20 февраля. /ТАСС/. Чебоксарский завод силовых агрегатов реализует инвестиционный проект, предполагающий расширение производства вилочных погрузчиков. Объем инвестиций превысит 600 млн рублей, сообщается в Telegram-канале Агентства инвестиционного развития Чувашии.

"Чебоксарский завод силовых агрегатов расширит производство вилочных погрузчиков. В рамках реализации инвестиционного проекта предусматривается вложение более 600 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В агентстве добавили, что проектно-сметная документация разработана. Вице-премьер Чувашии - глава Минэкономразвития республики Дмитрий Краснов в своем Telegram-канале уточнил, что соответствующее соглашение о реализации инвестиционного проекта подписано на выставке-форуме "Россия". "[На заводе создадут] свыше 300 новых рабочих мест. Будем сопровождать этот проект", - подчеркнул Краснов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.