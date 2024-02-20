Московский производитель средств защиты от пожаров нарастил объем выпуска в 2,2 раза

Компания "Эколайт" планирует увеличить объемы выпуска до 150 тыс. устройств

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Московская компания, выпускающая устройства для защиты от пожара, нарастила объемы производства в 2,2 раза за 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Столичный производитель "Эколайт" выпускает устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП). Они позволяют снизить риски возгорания из-за неисправности электропроводки и оборудования - самой частой причины пожаров.

"Благодаря поддержке города столичные предприятия активно наращивают выпуск продукции. Так, московская компания "Эколайт" за 2023 год произвела 35 тыс. устройств, это на 118% больше по сравнению с показателями 2022 года. В этом году предприятие планирует увеличить объемы выпуска до 150 тыс. устройств", - сказал глава ведомства Владислав Овчинский.

Отмечается, что с 1 марта 2024 года применение УЗДП обязательно в электроустановках зданий школ, детских садов, общежитий и других общественных пространств.

"На данный момент применение УЗДП в электроустановках зданий признано специалистами действенной мерой по предотвращению пожаров. Накопленный опыт использования таких устройств в России послужил основой изменений в нормативной документации и дает нам возможность строить планы развития компании на долгие годы", - добавил генеральный директор предприятия Федор Немцов.