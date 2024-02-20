Госдума приняла закон о праве на самозапрет граждан на выдачу кредитов

Запрет не будет распространяться на автокредиты, ипотеку и образовательные кредиты в рамках господдержки

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с ним кредитными и микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа (кредита). Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, предусматривает внесение поправок в законы "О кредитных историях" и "О потребительском кредите (займе)".

Документ ставит целью предотвратить случаи, когда мошенники, пользуясь незаконно полученными персональными данными, берут кредиты на третьих лиц или обманом заставляют их перевести деньги или раскрыть сведения, позволяющие злоумышленникам деньги похить. Гражданин будет наделен возможностью установить в своей кредитной истории запрет на заключение с ним кредитных договоров, в том числе дистанционным способом, а также снять такой запрет.

Документ предполагает дифференцированный запрет - на заключение кредитного договора любого или отдельного вида, а также на способы заключения такого договора. Запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках государственной поддержки.

Для установления или снятия запрета нужно будет через МФЦ или "Госуслуги" подать во все квалифицированные бюро кредитных историй соответствующее заявление. При этом в МФЦ будут выдавать письменное уведомление о подаче заявления. Аналогно можно будет бесплатно получить сведения о запрете или его снятии. Закрепляется перечень сведений, содержащихся в заявлении о запрете или его снятии.

Требования к порядку и условиям оказания услуги при обращении в МФЦ будет устанавливать Центробанк по согласованию с занимающимся методическим обеспечением деятельности МФЦ органом власти.

"Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Установить запрет на оформление кредитов и займов на свое имя можно будет через портал госуслуг или обратившись в МФЦ. После чего он будет отражен в кредитной истории. Снять самозапрет человек сможет в любой момент, процедура также будет простой", - сказал Вячеслав Володин.

Необходимые документы

Для проведения проверки наличия в кредитной истории запрета заемщику необходимо будет представить кредитной (микрофинансовой) организации сведения о своем ИНН. Сведения об ИНН могут быть получены кредитной или микрофинансовой организацией и самостоятельно из государственной информационной системы ФНС или из цифрового профиля гражданина, созданного на базе государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации".

За кредитными и микрофинансовыми организациями закрепляется обязанность до заключения кредитного договора запросить во всех квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии запрета (снятии запрета). При наличии действующего запрета кредитор должен будет отказать гражданину в заключении договора потребительского займа. В случае же заключения такого договора, несмотря на установленный запрет, кредитор не сможет требовать от заемщика исполнения им обязательств. Возможность заключения гражданином договора потребительского займа после снятия запрета предлагается установить по прошествии временного периода. "Период охлаждения" позволит исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением договора потребительского займа, а также "позволит гражданину еще раз подумать, нужно ли ему брать кредит", считает Аксаков.

Квалифицированные бюро кредитных историй будут обязаны на своем официальном сайте в интернете и в мобильном приложении (при наличии) размещать информацию об условиях запрета, о порядке и способах его установления или снятия, о порядке оспаривания информации, содержащейся в кредитной истории, о договоре потребительского займа (кредита), заключенном с субъектом кредитной истории - физическим лицом при наличии действующего запрета, а также о случаях, когда юридические и физические лица не вправе требовать исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского займа (кредита).

Датой начала действия запрета будет являться календарный день, следующий за днем включения в состав кредитной истории сведений о запрете, а датой начала действия снятия запрета - второй календарный день, следующий за днем включения в состав кредитной истории сведений о снятии запрета.

Банк России наделяется полномочиями давать разъяснения по вопросам практики применения законодательства РФ о кредитных историях, обобщать и анализировать практику его применения, разрабатывать методические рекомендации по его применению.

Также Банком России могут быть определены дополнительные сведения о запрете (снятии запрета), подлежащие включению в кредитную историю субъекта кредитной истории - физического лица.

МФЦ обязаны будут обеспечить оказание услуги по внесению в кредитную историю сведений о запрете (снятии запрета) при обращении субъекта кредитной истории - физлица в МФЦ со дня доработки и настройки автоматизированной информационной системы МФЦ, но не позднее 1 сентября 2025 года.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.